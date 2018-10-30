نادي الأسير: أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، والأسرى هم: صدام عوض، ورزق رجوب، وكفاح حطاب، وخليل أبو عرام.

وبين نادي الأسير في بيان له اليوم الثلاثاء أن الأسير صدام عوض (28 عاماً) من بلدة بيت أمر مضرب عن الطعام منذ (16) يوماً في معتقل "النقب الصحراوي"، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري، ويعتبر هذا الإضراب هو الإضراب الثاني الذي يخوضه الأسير عوض خلال هذا العام ضد اعتقاله الإداري. علماً أن الأسير عوض اُعتقل عدة مرات وقضى ما مجموعه سبع سنوات في معتقلات الاحتلال، وهو أحد الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ثم أُعتقل مجدداً لمدة أربع سنوات وأُفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته، ثم أُعيد اعتقاله إدارياً في شهر نيسان/ أبريل 2018.

كما ويواصل الأسير رزق رجوب (61 عاماً) من مدينة دورا إضرابه المفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام في معتقل "ريمون"، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري، ويُشار إلى أن الأسير رجوب معتقل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وهو أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال، خاض خلالها عدة إضرابات.

وفي سياق متصل يواصل الأسيران خليل أبو عرام، وكفاح حطاب منذ ثمانية أيام إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقل "هداريم"، وذلك إسناداً للأسيرات اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة منذ (55) يوماً، احتجاجاً على قيام إدارة معتقلات الاحتلال بتشغيل كاميرات المراقبة.

يُذكر أن الأسير حطاب وهو من محافظة طولكرم معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وأبو عرام من محافظة الخليل وهو محكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات ومعتقل منذ عام 2002.