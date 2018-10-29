مهجة القدس تنظم وقفة ابتهاجاً بانتصار الشيخ عدنان على السجان

أكدت مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء ياسر صالح، أن انتصار الشيخ خضر عدنان على السجان "الإسرائيلي" يدلل على قوة الإرادة التي يتمتع بها الشيخ عدنان في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الأبطال في السجون.

وقال صالح خلال وقفة تضامنية نظمتها مؤسسته بعنوان "الإرادة والصمود تنتصر .. خضر عدنان ومسيرات العودة" مساء اليوم الاثنين: "الشيخ عدنان يمثلنا جميعا في معركة الصبر والإرادة والايمان ضد الاعتقال التعسفي.

وأضاف: الشيخ عدنان في مواجهته للسجان الإسرائيلي وانتهاكاته ضد الأسرى والاعتقال التعسفي والإداري يريد أن يرسل رسالة للاحتلال الإسرائيلي بالقول: "لا للاعتقال لا للانتهاكات التي ترتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يشرعن منع الزيارات والاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري وقتل الأطفال وأن يشرعن الاقتحامات الليلية، إضافة إلى ما ينتهكه من حقوق ضد اسيراتنا داخل السجان بتشغيل كاميرات المراقبة في الفورة، لافتاً إلى ان الشيخ عدنان يهدي انتصاره إلى الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.

وشدد صالح على أن رسالة الشيخ عدنان للاحتلال الإسرائيلي هو مهما فعل من انتهاك في حقوق الأسرى الأبطال إلا أن الأسرى جميعاً لا يخافون بل يقدمون أرواحهم في مواجهة تلك الانتهاكات، قائلاً: "إن أسرانا لديهم من الايمان والإرادة ما يكفي لمواجهة ترسانة السجان وأسلحته والشيخ عدنان يمقل قدوة لمواجهة الاحتلال رغم ضعف جسده".















