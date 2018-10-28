تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسيرات

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسيرات في معتقل "هشارون"، في الوقت الذي يواصلن فيه الامتناع عن الخروج إلى الفورة (ساحة المعتقل) لليوم 53 على التوالي، رفضاً لإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في الساحة.

واشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن الأسيرات اشتكين من سوء الأوضاع المعيشية في الوقت الحالي داخل المعتقل، بسبب تشديد ظروف الاعتقال عليهن مع الضيق والاختناق، بسبب العدد الكبير داخل الغرف لساعات طويلة، وانتشار رائحة الطبخ داخل الغرف المغلقة، إضافة إلى رائحة الرطوبة العالية داخل الأقسام، الأمر الذي أثر سلباً على صحة الأسيرات الجسدية والنفسية، وأدى إلى اصابتهن بأمراض.

وذكرت أن الأسيرة سونيا عواودة (47 عامًا) من مدينة الخليل تعاني من نقص الكالسيوم في العظام، مما يُسبب لها أوجاعا شديدة وفي كثير من الأحيان لا تستطيع المشي أو الحركة من كثرة الألم.

كما ذكرت أن الأسيرة نسرين حسن (43 عامًا) سكان مدينة غزة تشتكي من ارتفاع نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يُسبب لها التهابا بأصابع قدميها واحتباس الدم بهما، في وقت تمتنع طبيبة المعتقل عن تقديم العلاج لهن.