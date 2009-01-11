استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم أم ونجلها وزوجته الحامل

فلسطين اليوم: غزة

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد (11/1)، امرأة فلسطينية ونجلها وزوجته الحامل وهي في طريقها للولادة في مدينة غزة، وفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء الأحد، عن استشهاد والدة الأسير شريف زيادة، القيادي في "ألوية الناصر صلاح الدين" الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية، ونجلها وزوجة ابنها الحامل والتي كانت في طريقها للولادة، وذلك جراء قصف السيارة التي كانت تقلهم في مدينة غزة.

وأضافت المصادر أنّ الشاب بهاء خالد عابد البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، ومواطنة أخرى تبلغ من العمر عشرين عاماً لم تعرف هويتها، استشهدا في قصف إسرائيلي على منطقة الجرن ببلدة جباليا، التي يستهدفها قصف مدفعي مكثف من جيش الاحتلال.

وبسقوط هذا العدد من الشهداء يكون عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل ستة عشر يوماً، قد وصل إلى 895 شهيداً، بينهم 35 شهيداً سقطوا منذ فجر اليوم الأحد.