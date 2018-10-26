تعديل ثوري على قانون كرة القدم لمنع "إضاعة الوقت"

في خطوة ثورية قد تغير الكثير من بديهيات كرة القدم الشائعة، ذكرت صحيفة تايمز، الجمعة، أن مشرعي كرة القدم يسعون لمكافحة أساليب إضاعة الوقت، ويدرسون حظر إجراء تغييرات خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، ضمن إجراءات أخرى لزيادة وقت اللعب الفعلي أثناء المباريات.

ولاحظ المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، أنه في ربع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز يتم اجراء التغييرات بعد الدقيقة 90.

وسيناقش المجلس الدولي لكرة القدم المقترحات الجديدة الشهر المقبل، استعدادا لاجتماعه السنوي في مارس.

وأبلغ عضو في المجلس الدولي للعبة صحيفة تايمز "أحد أولوياتنا البحث عن طرق لمكافحة إضاعة الوقت والاسراع من وتيرة المباريات، وزيادة وقت اللعب".

وأضاف "وضع لائحة تقول إن لا تغييرات ستتم خلال الوقت المحتسب بدل الضائع أمر مثير للاهتمام. الحكام يضيفون 30 ثانية لكل تغيير لكنها تستهلك في الواقع وقتا أطول بكثير".

وتابع "لكن سيكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لاكتشاف أي نتائج غير متوقعة".

وتأتي هذه المناقشات بعدما أظهرت احصاءات تراجعا يثير القلق في وقت اللعب في كل مباراة.

ويبلغ متوسط وقت اللعب الفعلي في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم 55 دقيقة وتسع ثوان، بينما كان وقت اللعب في مباراة كارديف سيتي ضد بيرنلي 42 دقيقة فقط.