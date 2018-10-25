أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 25 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير خالد ديب حسن أبو حمد (41 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 45 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير سامح سمير محمد شوبكى (37 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال، وهو من قيادات حركة الجهاد الإسلامي.

ومن مدينة بيت لحم/ الأسير نايف محمود علي ربايعة (28 عامًا) والأسير نمر علي حسين ربايعة (29 عامًا) المحكومان بالسجن 15 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2006، وأمضيا 12 عامًا في السجون.