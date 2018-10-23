عطايا للشيخ عدنان: لم يعد الوقت طويلاً وستجدون أنفسكم محررين

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، أن "الأسرى الأبطال في سجون العدو يمثلون اليوم عنوان عزة أمتنا المظلومة وعنوان كرامتها، ويمثلون تضحيات شعبنا الصابر الذي ينكل به على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

كلام عطايا جاء خلال وقفة إسناد نظمتها مؤسسه "مهجة القدس للشهداء والأسرى في لبنان"، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ الأسير، خضر عدنان، ورفاقه المضربين عن الطعام في سجون العدو، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيروت، بحضور ممثلين عن القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية، ومؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى في سجون العدو، وحشد من أبناء المخيمات الفلسطينية في بيروت.

ولفت عطايا إلى أن "هذه الوقفة الرمزية اليوم مع الشيخ الأسير خضر عدنان، ومع كل الأسرى، جاءت لترفع صوتها وتقول لكل الهيئات الدولية، ولكل المؤسسات التي تدعي حفظ حقوق الإنسان، إن هؤلاء الأسرى إنما هم مسجونون ظلماً وعدوانا، لأنهم أسروا وهم يدافعون عن حقوقهم، ويريدون تحرير وطنهم الذي اغتصب منهم ظلماً وعدواناً".

وختم عطايا :"نقول للأسير الشيخ خضر عدنان ولكل الأسرى والجرحى وذوي الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطين، إنه لم يعد الوقت طويلاً، وستجدون أنفسكم محررين بإذن الله، عائدين إلى كل بقعة من أرض فلسطين"