أسيران في معتقل "هداريم" يشرعان بإضراب عن الطعام إسناداً للأسيرات

شرع الأسيران كفاح حطاب، وخليل أبو عرام بإضراب مفتوح عن الطعام في معتقل "هداريم"، إسنادا للأسيرات في معتقل "هشارون"، واللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة الفورة لليوم (48) على التوالي، احتجاجاً على قرار إدارة المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة.

وذكر نادي الأسير في بيان له أن هذه الخطوة جاءت رداً على تعنت إدارة معتقلات الاحتلال في تلبية مطلب الأسيرات، والتصعيد من إجراءاتها الهادفة إلى سحب إنجازات الأسرى.

يذكر أن الأسير حطاب وهو من محافظة طولكرم معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وأبو عرام من محافظة الخليل وهو محكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات ومعتقل منذ عام 2002.