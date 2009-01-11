تقرير: فرنسا الدولة الأولى التي تزود « إسرائيل » بالسلاح في الاتحاد الأوروبي

فلسطين اليوم : بيت لحم

أكد تقرير نشر في بروكسل امس أن غالبية الدول الأوروبية المنتمية للاتحاد الأوروبي تزود إسرائيل بالسلاح وبكميات كبيرة.

وقال التقرير الذي أعدته مجموعة البحوث والإعلام حول السلام والأمن " كريب " وهي هيئة مستقلة مقرها بروكسل، إن ست عشرة دولة من بين دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين عمدت إلى تصدير كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة للإسرائيليين رغم الاتفاقيات الأوروبية التي تحظر تصدير أي نوع من السلاح للمناطق والدول التي تشهد نزاعات أو توجد في حالة حرب وهو ما ينطبق على إسرائيل.

وذكر التقرير أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى في عمليات تزويد إسرائيل بالسلاح داخل الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمة المبيعات الفرنسية للإسرائيليين خلال عام 2007 ما قدره 127 مليون يورو وتليها ألمانيا ،رومانيا ، بريطانيا، وبلجيكا، فيما لم تصدر الدول الأوروبية، وخلال نفس الفترة ، أي نوع أو كمية من السلاح إلى مناطق السلطة الفلسطينية.