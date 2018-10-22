الأسير سامي جرادات من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ16

أفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير سامي سليمان إبراهيم جرادات من السيلة الحارثية غرب جنين دخل، اليوم الاثنين، عامه الـ16 في الأسر.

وأوضح أن الأسير جرادات محكوم بالسجن مدى الحياة.