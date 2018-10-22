مشروع قانون بالكنيست يمنع زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم

صادقت لجنة التشريع الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على مشروع قرار جديد لوقف زيارات الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات.

وقال عضو كنيست الاحتلال “أورين حزان” في تغريدة له عبر موقع تويتر، إن لجنة التشريع الوزارية في الاحتلال صادقت اليوم على مشروع قانون قام بطرحه.

وأضاف “حزان” أن القانون الذي سيطرح للتصويت في كنيست الاحتلال يوم الأربعاء المقبل، يسمح للاحتلال بوقف زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين لأبنائهم داخل السجون، خاصة أسى الحركة التي تأسر جنود لديها بغزة.

وعبّر عضو الكنيست عن دعمه لهذا القانون وقال إنّه يرى بمنع زيارات الأسرى واجبٌ عليه، حيث قام سابقاً أيضاً بمهاجمة أهالي أسرى فلسطينيين من قطاع غزة قادمين لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، واعتدى عليهم ووجه لهم الشتائم وأهان أبناءهم الأسرى.