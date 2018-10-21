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أسير من جنين يدخل عامه الـ15 في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:52 - 21 أكتوبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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أكدت إذاعة صوت الأسرى، أن الأسير فواز سبع فايز بعارة من نابلس يدخل اليوم 21 تشرين أول- أكتوبر عامه 15 داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت الإذاعة أن الأسير بعارة محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

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