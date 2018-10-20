لبنان: وفد من مؤسسة "مهجة القدس" يزور عدداً من المؤسسات التي تعنى بالأسرى

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، عدداً من المؤسسات التي تعنى بالأسرى وهي "الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين" و"الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين في سجون العدو الصهيوني" و"الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن".

وضم الوفد كلاً من مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مهجة القدس أ.سيف الدين موعد، والمنسق الإعلامي أ.سامر عنبر والحاج ابو وسام منور والصحفي محمد عثمان.

وكان في استقبال الوفد بالجمعية اللبنانية رئيس الجمعية الأسير المحرر أحمد طالب، وفي الهيئة الوطنية للمعتقلين اللبنانيين كان في استقبالهم رئيس الهيئة الأسير المحرر عباس قبلان، وفي الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى كان في استقبالهم رئيس الهيئة أ.فهد حسين.

وجرى التباحث في أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات المستمرة بحقهم وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي والاعتقال الإداري وغيرها من السياسات والإجراءات العنصرية التي يرتكبها الاحتلال دون حسيب أو رقيب.

وشدد الوفد والمؤسسات على دورهم في فضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، ودعم نضالهم في وجه سياسات وإجراءات السجان الإسرائيلي القمعية التي تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

واتفق الوفد مع المؤسسات على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بما يلزم من إسناد للحركة الأسيرة، وأن قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية بامتياز، وركن رئيس من أركان النضال الوطني الفلسطيني والعربي.