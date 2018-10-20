الاثنين: سلسلة بشرية تضامنًا مع الشيخ عدنان أمام محكمة سالم بجنين

من المقرر، أن تنظم عائلة الشيخ خضر عدنان، سلسلة بشرية تضامنًا وإسنادًا لمعركة التحرر التي يخوضها ضد الاعتقال التعسفي.

وأكدت عائلة الشيخ عدنان، على استمرارها على العهد في اليوم الحادي والخمسين لإضراب الشيخ خضر، في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، التي يصادف في يوم الاثنين.

وقد دعت العائلة، إلى المشاركة في سلسلة بشرية تضامنًا وإسنادًا لمعركة التحرر التي يخوضها الشيخ عدنان ضد الاعتقال التعسفي، وذلك في يوم محاكمته، بعد غدٍ الإثنين، الساعة الثانية عشر ظهراً، أمام محكمة سالم العسكرية غرب جنين.

والأسير الشيخ عدنان، يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ49 على التوالي رفضًا لاعتقاله، وسط تدهور خطير في صحته وإهمال متعمد من الأطباء التابعين لإدارة سجون الاحتلال.