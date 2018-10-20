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وسط تدهور حالته الصحية

محاكمته الاثنين القادم.. الشيخ خضر عدنان يدخل يومه الـ49 في إضرابه عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:27 - 20 أكتوبر 2018
الشيخ خضر عدنان الشيخ خضر عدنان
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يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان اليوم السبت ، اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم" 49" وسط انباء عن تدهور كبير على حالته الصحية.

زوجة الشيخ خضر عدنان ام عبد الرحمن " قالت  ان محاكمة الأسير خضر عدنان يوم الاثنين القادم ونأمل ان يتم احضار الشيخ رغم وضعة الصحي.

وقالت زوجة الشيخ عدنان لدينا فعالية يوم الاثنين ومؤتمر لتشكيل ضغط على الاحتلال ، مشيراً الى ان وضعه الصحي مجهول بالنسبة لنا رغم الحديث عن تدهور وضعة الصحي .

وبينت ان طبيب الصليب الأحمر هو فقط من يبلغنا بوضع الشيخ الصحي ، حيث ان يعاني من ضعف شديد ولكن بمعنويات عالية.

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