محاكمته الاثنين القادم.. الشيخ خضر عدنان يدخل يومه الـ49 في إضرابه عن الطعام

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان اليوم السبت ، اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم" 49" وسط انباء عن تدهور كبير على حالته الصحية.

زوجة الشيخ خضر عدنان ام عبد الرحمن " قالت ان محاكمة الأسير خضر عدنان يوم الاثنين القادم ونأمل ان يتم احضار الشيخ رغم وضعة الصحي.

وقالت زوجة الشيخ عدنان لدينا فعالية يوم الاثنين ومؤتمر لتشكيل ضغط على الاحتلال ، مشيراً الى ان وضعه الصحي مجهول بالنسبة لنا رغم الحديث عن تدهور وضعة الصحي .

وبينت ان طبيب الصليب الأحمر هو فقط من يبلغنا بوضع الشيخ الصحي ، حيث ان يعاني من ضعف شديد ولكن بمعنويات عالية.