أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 20 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير سمير إبراهيم محمود أبو نعمة (58 عامًا) من القدس المحتلة محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 32 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة تفجير باص في يافا المحتلة عام 1983 قتل فيه ستة صهاينة، كما شارك في تسليح مجموعة قامت بعمليات ضد جنود صهاينة.

الأسير ياسر فهمي حسني سوالمة (35 عامًا) من مدينة طوباس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سامي محمد عبد ربه (31 عامًا) من مدينة نابلس محكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عبد الحليم محمود سالم بدوي (38 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في السجون.