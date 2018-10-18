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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حالته الصحة تتدهور.. الشيخ عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ47

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:35 - 18 أكتوبر 2018
الشيخ خضر عدنان- صورة قديمة الشيخ خضر عدنان- صورة قديمة
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس، أن الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى (40 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 47 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وأشارت الهيئة أن الأسير يقبع حالياً في عزل معتقل "الرملة"، وأن تدهوراً طرأ على حالته الصحية، فهو يشعر بالإنهاك والهُزال الشديد، كما يعاني من آلام ودوخة بالرأس.

وأضافت الهيئة أن الأسير عدنان منذ بدأه للإضراب يرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، وفي المقابل تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال التنكيل به من خلال عمليات النقل التعسفي من معتقل إلى آخر بهدف ارهاقه، بالإضافة إلى عزله بظروف حياتية وصحية غاية في الصعوبة. 

يشار بأن الشيخ عدنان اعتقل 11 مرة كان آخرها بتاريخ 11/12/2017، وهذا الاضراب الثالث الذي يخوضه رفضاً لقرارات سلطات الاحتلال، وهو متزوج وأب لسبعة أطفال.

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