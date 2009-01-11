صحيفة بريطانية: تركيا وفرنسا ستسيطران على معابر غزة والسلطة حاضرة اسمياً

فلسطين اليوم – بيت لحم

تجرى صياغة خطة دولية لإعادة السلطة الفلسطينية والمراقبين الدوليين الى السيطرة على معبري رفح (كرم أبو سالم) وذلك بعد رفض اسرائيل وحماس لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أمس أنه يتم التفاوض بشأن هذه الخطة كجزء من مبادرة السلام المصرية، التى اعلنها الرئيس المصري حسني مبارك بعد محادثات من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وتدعو المبادرة المصرية الى وقف فوري لإطلاق النار يعقبه محادثات لتأمين الحدود بين مصر وغزة وإعادة فتح المعابر.

وأشارت الصحيفة الى أن هذه الخطة الدولية سوف "تسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى غزة بعد مرور 18 شهراً على طردها من قبل حماس".

وأضافت الصحيفة أن الدبلوماسيين يبحثون إقامة منطقة مثلثة الشكل عند الطرف الجنوبي لغزة تشمل معبر رفح المؤدي الى مصر ومعبر كرم أبو سالم على أن يقوم مراقبون عسكريون أتراك وفرنسيون بالإشراف عليها لمنع تهريب الأسلحة الى غزة.

وقالت الصحيفة:" إن السلطة الفلسطينية، المعترف بها دولياً، سوف تسيطر اسمياً على هذه المنطقة، وسوف تسمح مثل هذه الخطة بإعادة فتح المعابر للمرة الإولى منذ استيلاء "حماس" على غزة في عام 2007".