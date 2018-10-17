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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نادي الأسير: الأسير أحمد الريماوي يُعلق إضرابه عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:10 - 17 أكتوبر 2018
الاضراب عن الطعام الاضراب عن الطعام
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قال نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير أحمد سامح الريماوي (26 عاماً) من محافظة رام الله، علّق إضرابه عن الطعام والماء والذي استمر لمدة أربعة أيام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبين نادي الأسير أن تعليق الأسير الريماوي للإضراب جاء بعد جلسة عُقدت بين ممثلين عن الأسرى في معتقل "نفحة" وممثلين عن إدارة معتقلات الاحتلال حيث وعدت الأخيرة بالتواصل مع الجهات المختصة من أجل تحديد سقف اعتقاله الإداري.

وذكر نادي الأسير أن الأسير الريماوي أعطى مهلة لإدارة المعتقلات لرد على مطلبه خلال أسبوعين من تاريخ اليوم وفي حال لم تستجب لمطلبه سيستأنف إضرابه.

يُشار إلى أن الأسير الريماوي معتقل إدارياً منذ آب/ أغسطس 2017، وهو أسير سابق قضى في معتقلات الاحتلال ثلاث سنوات، ويقبع اليوم في معتقل "نفحة" إضافة إلى اثنين من أشقائه الأسرى وهما: وليم المحكوم بالسجن لمدة (32) عاماً، إضافة إلى طارق المعتقل منذ ثلاثة شهور.

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