مهجة القدس: الأسيران مراد الغريب ولطفي ملايشة يتنسمان عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى اليوم، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسيرين المجاهدين مراد محمد سعيد الغريب "فشافشة"(29 عاماً) ولطفي طاهر لطفي ملايشة (29 عاماً) وهما من بلدة جبع قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضيا في الاعتقال الإداري اثنى عشر شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسيرين مراد الغريب ولطفي ملايشة بتاريخ 18/10/2017م؛ وحولتهما سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه لهما أي اتهام.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر مراد الغريب ولد بتاريخ 11/03/1989م، وهو متزوج ولديه طفلان، والأسير المحرر لطفي ملايشة ولد بتاريخ 28/06/1989م، وهو متزوج، وسبق أن اعتقلا في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائهم ونشاطاتهم في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنهما من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهـا تـتــقـدم مـؤســســة مهــجـة الـــقــدس بالتهـنـئـة الـقلبيـة الحارة من الأسـيرين المحررين مراد الغريب ولطفي ملايشة وعائلاتهم المجاهدة، بمناسبة تحررهما، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

