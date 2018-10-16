"مهجة القدس" في لبنان تزور الصليب الأحمر لاطلاعه على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في لبنان اليوم الثلاثاء؛ مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في بيروت؛ لاطلاعهم على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

وضم الوفد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مهجة القدس أ.سيف الدين موعد والمنسق الإعلامي أ.سامر عنبر والحاج أبو وسام منور.

وجرى التباحث في أوضاع الأسرى بشكل عام والأسرى المضربين عن الطعام خاصة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 45 يوماً على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال التعسفي.

وطالب الوفد منظمة الصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى المضربين والاستجابة لمطالبهم المحقة في الإفراج غير المشروط عنهم.

من جهتها أكدت ممثلة الصليب الأحمر في لبنان السيدة رولا سعادة أنها أمينة في إيصال الرسالة التي يحملها الوفد الى المقر الرئيسي في جنيف وأن المنظمة لا توفر جهداً في دعم هذه القضية وتقديم التسهيلات اللازمة.