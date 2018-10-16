الجمعية العامة تصوت اليوم على منح فلسطين صلاحيات لرئاسة مجموعة

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على منح الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات قانونية إضافية ليتمكنوا من تولي رئاسة مجموعة ال77 في 2019، وهو دور جديد تنتقده الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجري التصويت بعد عرض قرار لجمهورية مصر العربية في هذا الاتجاه بعد الظهر.

ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، ينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير "من أجل مشاركة دولة فلسطين" في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها مجموعة "الـ77" العام المقبل.

ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة ، و"حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات"، و "حق عرض مذكرات إجرائية".

وتضم المجموعة في الواقع 134 دولة حاليا، اختارت في اجتماع عقد في 27 أيلول الماضي على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة في 2019.

وحاليا، تشكل مجموعة (77+الصين) تحالف عدد من الدول الناشئة الذي أنشئ في الأساس لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه، قوة تفاوض لا يستهان بها في الأمم المتحدة.

ويذكر نص القرار بأن "دولة فلسطين جزء من أدوات عديدة أبرمت برعاية هيئة الأمم المتحدة وبأنها عضو كامل العضوية في العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة الأمم المتحدة".