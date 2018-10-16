اندلاع عدة حرائق في مناطق متفرقة من مغلف غزة بسبب البالونات الحارقة

قالت صحيفة يديعوت ان حريق كبير اندلع في منطقة مفتوحة في المجلس الاستيطاني "شاعر هنيقف" بسبب بالون حاريق اطلق من قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.

وبينت يديعوت ان خبراء المتفجرات ابطلوا عدد من البالونات الحارقة سقطت في عدة مناطق في مغلف غزة .

