فرنسا: “جيل مقطوعي الأرجل” الحملة المقلقة ضد الجيش "الإسرائيلي"

كتبت صحيفة معاريف العبرية:” الصورة التي يظهر فيها فلسطيني على كرسي متحرك وهو يلقي الحجارة على الجيش الإسرائيلي حصلت على جائزة، تقرير عن اسباب المعاقين في التلفزيون الحكومي الفرنسي أثار احتجاجات في صفوف الجالية اليهودية”.

وتابعت صحيفة معاريف العبرية، تزداد قوة الحملة ضد الجنود الإسرائيليين بسبب إطلاق النار على أطراف المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، منظمي الحملة يدعون إن في قطاع غزة بات جيل كامل يسمى “جيل مقطوعي الأرجل”.

الحُكام في مسابقة المصورين الحربيين في فرنسا منحوا الجائزة الأولى لفلسطيني يعمل مراسلاً لوكالة الأنباء الفرنسية عن صورة يظهر فيها فلسطيني من قطاع غزة يلقي الحجارة بواسطة مقلاع على الجنود الإسرائيليين خلال مسيرات العودة.

وفي التقرير المكتوب جاء أن الفلسطينيين يريدون العودة لأراضيهم التي تعتبر اليوم أراضي إسرائيلية، التقرير الذي جاء تحت عنوان “الشباب المعاقين”، وعرض في التلفزيون الحكومي الفرنسي أثار ضجة في أوساط الجالية اليهودية، وكانت هناك مظاهرة نظمها العشرات منهم أمام مقر التلفزيون.

عليزا بن نون، السفيرة الإسرائيلية في فرنسا ، والتي حاولت منع بث التقرير كما جاء في صحيفة إسرائيل هيوم أمس الاثنين، ادعت أمام إدارة القناة الحكومية الفرنسية أن مثل هذه التقارير تزيد من وتيرة الأعمال المعادية للسامية ضد اليهود.