الاحتلال يقتحم منزل الشهيد إلياس في بلدة بديا ويستوجب ذويه

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد إلياس ياسين (22 عاما) في بلدة بديا غرب مدينة سلفيت.

وأفاد والد الشهيد ، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل، وفتشته، وقامت بعمليات تحقيق ميدانية مع أفراد الأسرة، وأبلغتهم بنية سلطات الاحتلال تسليم جثمانه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الشاب إلياس صالح عبد ياسين، قد استشهد أثناء عبوره الشارع على مفرق حارس غرب سلفيت، بعد أن أطلق جنود الاحتلال عليه الرصاص الحي.

يشار الى ان هذا هو الشهيد الثاني من بلدة بديا خلال أيام، حيث استشهدت المواطنة عائشة الرابي (48 عاما) مساء الجمعة جراء تعرض المركبة التي كانت تستقلها وزوجها للرشق بحجر ألقاه مستوطنون عليهم قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.