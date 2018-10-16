مداهمات واعتقالات متواصلة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان لدى اقتحامها قرية كفر نعمة وكفر مالك بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن دوريات عسكرية اقتحمت قرية كفر نعمه غربا وداهمت منازل واعتقلت الشابين مراد اشتيه وسند عبده، بعد تفتيش منزليهما وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كما اقتحم الاحتلال قرية كفر مالك شرقا واعتقل الشاب سند معين عقب مداهمة منزل أسرته.

وتشن قوات الاحتلال مطلع الشهر الجاري حملة اعتقالات شرسة في محافظات الضفة الغربية، في ظل تصاعد عمليات المقاومة الفردية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة بديا غرب مدينة سلفيت وداهمت منزل الشهيد إلياس ياسين ومنازل أخرى في البلدة.

وقالت مصادر محلية ل"ًصفا" إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد ياسين والذي قتل قبل يومين بذريعة محاولته طعن جندي قرب مستوطنة أريئيل وفتشوه واستجوبوا عائلته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر خالد القرم في البلدة وحققت معه ميدانيا وفتشت منزله ومنازل مجاورة.

وداهمت قوات الاحتلال مجددا ضاحية شويكة في مدينة طولكرم واعتقلت مواطنا وفتشت منازل واعتدت على ساكنيها في إطار البحث عن المطارد أشرف نعالوة.

وقالت مصادر محلية ل"صفا" إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عميد عزمي سرحان، بعد مداهمة وتفتيش منزله في ضاحية شويكة ، كما داهموا منازل وفتشوها من ضمنها منزل ذوي المطارد نعالوة.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة طولكرم خلال المداهمات التي باتت تتم في المنطقة على مدار الساعة.