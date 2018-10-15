السعودية تنوي الاعتراف بقتل خاشقجي والادعاء بوقوع خطأ

قالت شبكة "CNN" إن السعودية تستعد للإعلان عن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والادعاء بوقوع خطأ، حيث تنوي الادعاء أن خاشقجي "قتل خلال إجراء تحقيق معه حصلت فيه تعقيدات".

وجاء أن السعودية تعمل على إعداد تقرير تقر فيه بأن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول خلال التحقيق معه، بعد حصول تعقيدات خلال التحقيق.

وكتب مراسل "CNN"، بريان ستلر، في تغريدة أنه بحسب مصدرين فإن التقرير سوف يقر بأن التحقيق كان بهدف اختطاف خاشقجي من تركيا.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد صرح في وقت سابق، الإثنين، أنه أجرى مكالمة مع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بشأن خاشقجي.

وبحسب ترامب فإن الملك السعودي نفى أن يكون على علم بما حصل لخاشقجي، علما أن تركيا كانت قد أكدت أن بحوزتها تسجيلات توثق مقتله.