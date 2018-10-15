هدوء حذر في مخيم المية ومية جنوب لبنان

يسود هدوء حذر مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار إثر اشتباكات بين حركتي "فتح" و"أنصار الله" جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع حصيلة الضحايا إلى تسعة أشخاص تمّ نقلهم إلى مستشفيات الهمشري والراعي وبعضهم حالاتهم حرجة.

وأدت الاشتباكات إلى اشتعال النيران في أحد البيوت وسط مناشدة الأهالي بوضع حد لما يجري.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت على خلفية إشكال وقع بين عنصر من حركة "فتح" وآخر من "أنصار الله" تطور إلى تبادل لإطلاق النار، ما لبث أن توسعت ليتخذ شكل اشتباكات على أكثر من محور.

وتتزامن هذه الاشتباكات مع انعقاد اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في مكتب الشيخ ماهر حمود في مدينة صيدا وحركة "أنصار الله"، حيث تجري مساعٍ لوقف إطلاق النار.