نيوزيلندا: ناشطتان تتحديان "إسرائيل" وتجمعان تبرعات لفلسطين

تحدت ناشطتان في نيوزيلندا أمرا قضائيا "إسرائيليا" يلزمهما بدفع تعويضات لدورهما في إلغاء حفل كان مقررا في تل أبيب، وجمعتا بدلا من ذلك تبرعات لمؤسسة فلسطينية.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة "إسرائيلية" بتغريم الناشطتين، جوستين ساكس ونادية أبو شنب، بدفع مبلغ بنحو 12 ألف دولار، على خلفية رسالة قامتا بكتابتها وإرسالها للمغنية النيوزيلندية "لورد"، تدعوها إلى إلغاء حفلها لها كان مقررا في تل أبيب.

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، الإثنين، كتبت الناشطتان في رسالة إلى "لورد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقولان إن "الغناء في تل أبيب سيمثل دعما لسياسات الحكومة" الإسرائيلية.

وردت المغنية، حينها، بأنها ستدرس الأمر، ثم نشرت، بعد مدة قصيرة، تغريدة عبر "تويتر" أعلنت فيها إلغاء الحفل.

وتزامنت هذه الرسالة مع حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى المقاطعة الثقافية لإسرائيل، بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وعقب القرار الإسرائيلي بالمطالبة بتعويضات، أطلقت الناشطتان حملة جمع تبرعات لمؤسسة تعالج الأمراض العقلية في غزة، وجمعتا المبلغ المذكور من نحو 400 متبرع في 3 أيام، وفق تقارير محلية.

وبحسب الصحيفة نفسها، قالت الناشطة ساكس (يهودية) وأبو شنب (من أصل فلسطيني)، في بيان مشترك: "لن ندفع المبلغ الذي حددته المحكمة الإسرائيلية، ونود بدل ذلك، إعادة توجيه المبلغ لدعم الفلسطينيين ممن هم بحاجة إلى دعم".