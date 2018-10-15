دفعة جديدة من اللاجئين في لبنان تعود إلى سوريا

عادت اليوم الإثنين دفعة جديدة من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان إلى بلدهم، ضمن عودة طوعية تشرف عليها السلطات اللبنانية مع النظام السوري.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء أنه تم بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحضور مندوبيها، "تأمين العودة لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية، عبر معابر المصنع (شرق) والعبودية (شمال) والزمراني (شرق)".

وقال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، للاناضول إن "العدد الذي غادر اليوم من مختلف المناطق اللبنانية يتجاوز 700 نازح سوري".

وقال رئيس رابطة العمال السوريين في لبنان، مصطفى منصور، إن "الرابطة تواصل، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني وبإشراف السفارة السورية، تأمين العودة الطوعية والآمنة للمئات من النازحين السوريين إلى أرض الوطن".

وفي أوائل الشهر الجاري عادت دفعة عاشرة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم.

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بقرابة المليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.

وتشكو السلطات اللبنانية من ضغط اللاجئين على موارد لبنان المحدودة، في ظل مساعدات دولية غير كافية.