ابو سمهدانة والسفير الياباني يفتتحان عدد من المشاريع في المحافظة الوسطى

اكد محافظ المنطقة الوسطى الدكتور عبد الله ابو سمهدانة على ضرورة توفير الدعم والاسناد للمناطق المهمشة في قطاع غزة، وذلك من خلال اقامة المزيد من المشاريع التي تسهم في تنمية المجتمع، وتحسين الظروف المعيشية سعياً للتخفيف من الاعباء الواقعة على كاهل المواطن في القطاع المحاصر.

وأضاف ابو سمهدانة خلال افتتاح عدد من المشاريع في مدينة دير البلح وقرية المغراقة برفقة السفير الياباني اكيشي أكوبو، ان اقامة هذه المشاريع يأتي في اطار استكمال بناء مؤسسة الدولة الفلسطينية وتكريساً واقعاً على الأرض .

واثنى ابو سمهدانة على الدور الكبير الذي تلعبه اليابان في دعم الشعب الفلسطيني وذلك من خلال المشاريع التي لم تكن وليدة اللحظة بل هي ممتدة منذ اللحظة الاولى لنشأة السلطة الفلسطينية مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته في بناء مطار عرفات الدولي والمتابعة المستمرة من قبل السفير اكوبو لإنشاء المطار لما يمثله من خطوة مهمة على طريق اقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية .

واستهل ابو سمهدانة المناسبة لدعوة السفير الياباني الذي وصفه بصديق الشعب الفلسطيني إلى الضغط لجهة اعادة ترميم مطار عرفات الدولي للتخفيف من الحصار المفروض على القطاع، مشدداً في الوقت ذاته رفضه لأي محاولات لاستبدال المطار في ايلات او سيناء او غيرها من المناطق كما يطرح الأن وكذلك بالنسبة للميناء الذي يراد له ان يكون في قبرص، معتبراً أن هذه الخيارات التي يدور الحديث عنها ما هي إلا وصفات لتمرير صفقة القرن واستبدال الحل السياسي في غزة بمجرد مساعدات انسانية فقط.

بدوره قال السفير الياباني ان بلاده ستواصل تقديم ما امكن من دعم للشعب الفلسطيني لاستكمال حالة النهوض التي بداها على طريق اقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن ما يتم افتتاحه من مشاريع يأتي في اطار خطة لتطوير المناطق المهمشة وتحقيق التنمية المجتمعية وتحسين الأوضاع المعيشية في تلك المناطق . وشدد السفير الياباني على ان بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني والعمل على بناء مؤسساته قائلاً: " اليابان وعلى مدار العقود الماضية هي في طليعة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الجوع والفقر في العالم، ومن منظور الأمن البشري هذا ما تعمل على تحقيقه في الأراضي الفلسطينية بالتحديد"، مضيفاً: "ستظل اليابان ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولة تعيش في سلام وأمن وازدهار مع الدول المجاورة" .

واضاف أن الفلسطينيين قادرون على الوصول إلى ما يريدون وتحقيق اهدافها مهما احاطت بهم الصعوبات، فالامل لديهم يبقى حاضراً، مستشهداً بقول الشاعر الكبير محمود درويش حين قال أن تكون فلسطينيا يعنى أن تصاب بأمل لا شفاء منه! .

وافتتح محافظ الوسطى والسفير الياباني مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في قرية المغراقة وسط القطاع إضافة إلى مشروع لتطوير بيئة العمل لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة الوسطى يهدف إلى زيادة الفعالية الانتاجية لوحدة تصنيع الاعلاف لدعم المزارعين والطبقة الفقيرة منهم .















