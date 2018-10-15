القيادي حبيب: ماضون في مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، أن شعبنا الفلسطيني سيبقى محافظاً على مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من اجلها المسيرة السلمية منذ 30 آذار الماضي.

وأوضح القيادي حبيب في كلمة له أمام الجماهير المنتفضة شمال قطاع غزة، أن فصائل المقاومة ستبقى متمسكة بسلاحها ومقاومتها للاحتلال مهما بلغت الجراح ومهما وقعت التكاليف حتى تحقيق النصر باذا الله.

وقال: "إن المقاومة التي تمكنت من الإفراج عن أكثر من 1027 أسيراً وأسيرة عام 2011 لهي قادرة على إجبار إسرائيل رغم أنفه بالإفراج عن باقي الاسرى من السجون الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن صفقة وفاء الأحرار كانت صفقة تاريخية وعظيمة.

يُشار إلى أن الآلاف من الجماهير الفلسطينية شاركت مساء اليوم الاثنين في مسيرة دعم واسناد المسير البحري في مخيم هربيا القريب من موقع زكيم العسكري شمال غرب قطاع غزة، ورفعوا الاعلام الفلسطينية على السياج الزائل.

واستشهد من انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ 30 آذار الماضي نحو 205 مواطناً وأصيب ما يقارب الـ22 ألف بجراح مختلفة.