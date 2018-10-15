إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة الحراك البحري شمال القطاع

أصيب عددٌ من المواطنين بالرصاص والاختناق الشديد مساء اليوم الاثنين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين السلميين في المسيرة الحاشدة قرب الحدود البحرية شمال قطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام48.

وشارك الآلاف من الجماهير الفلسطينية في مخيم هربيا قرب موقع زكيم العسكري شمال القطاع لدعم واسناد المسير البحري الذي انطلق من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة بحرية شمال غرب قطاع غزة.

وكانت زوارق الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه قوارب المسير البحري شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

فيما أطلق جنود الاحتلال "الإسرائيلي" النار بشكل كثيف تجاه المشاركين في مسيرة دعم واسناد المسير البحري في مخيم هربيا قرب موقع زكيم العسكري، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بالرصاص الحي.

وأفاد مراسلنا إلى أن الشبان الثائرون أشعلوا إطارات السيارات، بهدف حجب رؤية القناص الإسرائيلي للمشاركين المتقدمين في المسير البحري.