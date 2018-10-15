باحث فلسطيني يحصل على درجة الماجستير في الحديث الشريف وعلومه

حصل الباحث الفلسطيني محمود ناصر شريف الزين، على درجة الماجستير بدرجة مشرفة في الحديث الشريف وعلومه بعد مناقشته دراسة فريدة من نوعها بعنوان "العلة بمعناها الخاص عند المحدثين- دراسة توثيقية لتاريخ العلة ونماذج تطبيقية من كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي".

وأشاد مناقشو الرسالة العلمية في موضوع البحث الذي وصفوه بالجريء، لاسيما أنه لا يخوض غمار العلل إلا المتخصصون الغواصون المتمرسون في علم العلل؛ لدقته وصعوبته ووعوره مسالكه.

وأوضح الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار رئيس المناقشة ومشرف البحث "أن الباحث أبحر في بحثه وجاز صراطه، حتى وصل إلى بر الأمان، مع زيادات نوعية في العلل على تلك التي ذكرها أبو زرعة أو أبو حاتم الرازيان، وقد تضمنت الزيادات عللاً بالمعنى العام للعلة، وقد تضمنت الرسالة أيضاً ستاً وعشرين نتيجة علمية حديثية، بالإضافة إلى سبع توصيات للباحثين والدارسين".

بدوره، قال الأستاذ الدكتور محمد نجم (مناقش داخلياً) ان الرسال تعد إضافة نوعية فريدة لا رقمية إلى المكتبة الحديثية؛ لأنها تضمنت زيادات قيمة في علم العلل، سواء في الجانب العملي التطبيقي أو الجانب النظري سواء كان من الناحية التاريخية والأصولية، والتأصيلية لنشأة علم العلل، وحق لها أن تكون منهاجاً يدرس لطلبة ماجستير الحديث الشريف وعلومه؛ ليفيدوا منها مضامين وقيماً في علم العلل خاصة، وعلم الحديث عامة.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار (رئيساً ومشرفاً)، والأستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم (مناقشاً داخلياً)، والأستاذ الدكتور إسماعيل سعيد رضوان (مناقشاً خارجياً).