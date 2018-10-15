مسيرات العودة تُجبر أول عائلة من المستوطنين على الرحيل من منزلها

أجبرت مسيرات العودة اليوم الاثنين ، عائلة كاملة من المستوطنين من مغادرة منزلهم الكائن في مستوطنة " كيرم شالوم" بسبب التظاهرات.

وقال موقع 0404 العبري ان العائلة غادرت منزلها بعد حالة القلق ، جراء استمرار مسيرات العودة ، وحالة الفوضى الأصوات المرتفعة والدخان المتصاعد.

ويشار الى ان مسيرات العودة متواصلة منذ29 اسوعباً ، حيث يستخدم المتظاهرون العديد من الوسائل لتشكيل ضغط على الاحتلال حيث يقوموا بإشعال الإطارات ، وإلقاء قنابل الصوت والعديد من الفعاليات التي تنوعت بين الارباك الليلي ، والمسيرات البحرية كل يوم اثنين ، بهدف كسر الحصار.