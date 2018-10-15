شهيد برصاص الاحتلال قرب مفترق سلفيت شمال الضفة بحجة تنفيذ عملية طعن



استشهد ظهر اليوم الاثنين الشاب الياس صالح ياسين من بلدة بديا في سلفيت ، قرب مستوطنة "اريئيل" قرب مفترق سلفيت شمال الضفة الغربية بعد اطلاق الاحتلال النار صوبه.

وزعم الاحتلال الإسرائيلي انه قام "بتحييد" الشاب واطلاق النار عليه مباشرةً بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مفترق سلفيت شمال الضفة مما أدى لإصابته إصابة خطيرة ، استشهد على اثرها .

ويشار الى ان الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مزيداً من الجرائم بحق المواطنين قرب مفترقات الضفة الغربية ، وبحجج واهية ، خاصة بعد عملية "بركان" البطولية والتي أدت لمقتل إسرائيليين واصابة الثالثة إصابة خطيرة .













