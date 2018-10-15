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الاحتلال يعتقل شابين بزعم اجتيازهم السياج الزائل شرق غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:09 - 15 أكتوبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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أعلن الاعلام العبري صباح اليوم الاثنين، عن اعتقال مواطنين اجتازا السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وأفاد موقع حدشوت 24 العبري، أنّ الجيش الإسرائيلي، اعتقل فلسطينيين اثنين من قطاع غزة، بزعم محاولتهم اجتياز السياج الفاصل تجاه الأراضي المحتلة48.

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