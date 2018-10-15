مصرع عامل من أم الفحم دهساً تحت عجلات جرار

لقي عامل يبلغ من العمر 50 عاما من أم الفحم مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل تعرض للدهس تحت عجلات جرار ما أسفر عن مصرعه في المكان.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

وبحسب المعطيات والإحصائيات فإنه قتل منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم 35 عاملا في حوادث العمل المختلفة.

يشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون، ما يستوجب عدم الصمت والإصرار على المطالبة بضمان الأمان والسلامة لكل من يسعى من أجل لقمة عيشه، لإعالة عائلته وأطفاله، والعودة إلى بيته سالما.