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دفعة من أهالي معتقلي قطاع غزة يزورون 20 معتقلاً في سجن نفحة

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 08:55 - 15 أكتوبر 2018
زيارات الأسرى زيارات الأسرى
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توجهت دفعة جديدة من أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، لزيارة أبنائها الأسرى.

وقد أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 37 من أهالي المعتقلين بينهم 8 أطفال تمكنوا من الخروج لزيارة 20 معتقلاً في سجن "نفحة".

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