دفعة من أهالي معتقلي قطاع غزة يزورون 20 معتقلاً في سجن نفحة

توجهت دفعة جديدة من أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، لزيارة أبنائها الأسرى.

وقد أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 37 من أهالي المعتقلين بينهم 8 أطفال تمكنوا من الخروج لزيارة 20 معتقلاً في سجن "نفحة".