المغرب:جماعة العدل والإحسان تهنئ "النخالة"بانتخابه أميناً عاماً للجهاد

هنأت جماعة العدل والإحسان، بالمغرب اليوم الاثنين، الأخ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بانتخابه أميناً عاماً لها، ولكافة أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي "نسأل الله لك كامل النجاح في مهمتكم ، ونرجو لحركتكم السداد والتوفيق في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ، وتحقيق استقلال ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودحر العدوان الصهيوني الغاضب".

وتابع : "نسأل الله الرحمة والدرجات العلى للشهيد فتحي الشقاقي ، والشفاء العاجل لسلفكم الأخ العزيز الدكتور رمضان شلح ، جزاه الخير ، الاوفى على ما قدمه من سعي مشكور وما يزال .



