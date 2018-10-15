اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مدرسة اللبن الساوية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مداخل مدرسة اللبن- الساوية جنوب نابلس الثلاثة، وأطلقت قنابل الغاز صوب الطلبة وأولياء الأمور، ومن بينهم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ومحافظ نابلس أكرم الرجوب، في محاولة لإبعادهم عن محيطها، ما أصاب العشرات منهم بحالات اختناق.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المدرسة على المتواجدين بداخلها، رفضا لقرار الاحتلال بإغلاقها بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، وتحاول بطرق استفزازية منع الطلبة من التجمهر والتواجد، وما زال التوتر يسود المكان حتى اللحظة.

يذكر أن سلطات الاحتلال أبلغت جهات فلسطينية يوم أمس بإغلاق المدرسة الواقعة على الطريق الواصل ببن رام الله ونابلس، بشكل كامل حتى إشعار آخر؛ بحجة إلقاء حجارة من قبل طلبة المدارس.