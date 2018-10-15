صندوق أمريكي لتطوير الاقتصاد الفلسطيني

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أعضاء من مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قدموا الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإنشاء صندوق أمريكي للمساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

ووفقا للاقتراح سيحول الصندوق 100 مليون دولار سنوياً إلى مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وإسرائيل.

ويأتي ذلك على خلفية قرار إدارة ترامب تقليص مبالغ كبيرة من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، وقبل نشر خطة السلام الأمريكية.

ويدعم مشروع القانون أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ هم: الجمهوريان ليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية، وكوري جاردنر من كولورادو، والديموقراطيان تيم كاين من فرجينيا، وكريس كونس من ديلفير.

ومن المتوقع أن ينضم أعضاء آخرون من كلا الحزبين لدعم المشروع في الأيام المقبلة، ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان ترامب سيؤيد الاقتراح.