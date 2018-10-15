اعتقالات تطال 22 مواطناً والاحتلال يبلغ عائلة نعالوة بقرار الهدم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مدن الضفة طالت 22 مواطنا، تخللها اقتحام منزل منفذ عملية بركان الشاب أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بطولكرم.

وفي السياق، أبلغت قوات الاحتلال أسرة منفذ عملية بركان أشرف نعالوة بأن الجيش قرر هدم منزلهما، كما منحت اسرة الشاب الفرصة لتقديم التماس حتى 18 اكتوبر.

وعرف من بين المعتقلين:

الفتى أحمد سليمان أبو مفرح- تقوع جنوب بيت لحم

الفتى زيد محمد العمور- تقوع

حمزة الزياح- الخضر جنوب بيت لحم

محمد فؤاد غنيمات- صوريف شمال الخليل

مروان أبو فارة- صوريف

محمد طبال- دير الغصون شمال طولكرم

عمران منذر مسامح- طولكرم

أحمد حشمة- طولكرم

ناصر شحرور- بلعا قرب طولكرم

كوشي شحرور- بلعا

ساري سمير برهم- كفر قدوم شرق قلقيلية

أحمد محمود- كفر مالك شرق رام الله

حسن عصفور- سنجل شمال رام الله

قسام حلبية- أبو ديس شرق القدس

جهاد حلبية- أبو ديس

ضياء وليد حامد- سلواد شرق رام الله

إبراهيم النعسان- المغير شرق رام الله

عرفات عبد الحفيظ أبو عليا- المغي

راغب يوسف مسودة - الخليل