انخفاض ملموس في درجات الحرارة

يطرأ، اليوم، الإثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وخريفيًا معتدلًا نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وغدًا، الثلاثاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وخريفيًا معتدلًا نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، وتكون الفرصة مهيّأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة غلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأربعاء، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وخريفيًا معتدلًا نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، وتكون الفرصة مهيّأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.