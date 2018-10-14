الملك سلمان لـ"أردوغان": لن ينال أحد من صلابة العلاقة بين بلدينا

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ترحيبه بمقترح المملكة تشكيل فريق عمل مشترك في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا على أنه لن يستطيع أحد أن ينال من صلابة العلاقة بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس أردوغان من العاهل السعودي، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وخلال الاتصال، أعرب الملك سلمان عن "شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".

وأكد العاهل السعودي "حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة".

من جانبه، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها"، حسب "واس".