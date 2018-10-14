بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب السعودية بـ"رد تفصيلي" حول اختفاء خاشقجي

طالبت 3 دول أوروبية، الأحد، الحكومة السعودية بتقديم "رد تفصيلي وكامل" حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ أكثر من 10 أيام.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزراء خارجية بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، تم نشره على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

وجاء في البيان: "نشجع الجهود السعودية ـ التركية المشتركة في هذا الصدد (قضية اختفاء خاشقجي)، ونتوقع من الحكومة السعودية تقديم رد كامل ومفصل".

وأشار البيان أنه تم نقل المطالب الأوروبية "مباشرة إلى السلطات السعودية".

كما أوضح أن موقف الدول الأوروبية الثلاث من قضية اختفاء "خاشقجي" ينبع من مبدأ "الدفاع عن حرية التعبير والصحافة الحرة، وضمان حماية الصحفيين باعتبار ذلك أولويات رئيسية لألمانيا وبريطانيا وفرنسا".

وفي السياق، شدد البيان على ضرورة وجود "تحقيق موثوق لكشف حقيقة ما حدث، وتحديد المسؤولين عن اختفاء خاشقجي ومحاسبتهم".

واختفت آثار خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتى مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه.

فيما تنفي الرياض ذلك، وتقول إن الرجل زار القنصلية بالفعل، لكنه غادرها بعد وقت قصير.

والسبت، نفى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، صدور أوامر رسمية بقتل خاشقجي، مؤكدًا "حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج".

وقال الوزير، في بيان، إن بلاده "تشجب وتستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة" بشأن القضية.

وأضاف: "ننوه بالتعاون مع الأشقاء في تركيا، من خلال لجنة التحقيق المشتركة في قضية اختفاء جمال خاشقجي، وغيرها من القنوات الرسمية".