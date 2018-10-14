اليمن.. إصابة 15 وإجلاء المئات جراء الإعصار "لبان" شرقي البلاد

أصيب 15 يمنيا وانهار وتضرر 13 منزلا، كما أجلت السلطات أكثر من 100 أسرة، جراء الإعصار "لبان"، بمحافظة المهرة شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق ما صرح به للأناضول، اليوم الأحد، منسق الكوارث بالهلال الأحمر اليمني بمحافظة المهرة، وائل كريم.

وقال كريم "إن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها محافظة المهرة منذ فجر اليوم، تسبب في إصابة 15 شخصا بين إصابات خفيفة إلى متوسطة".

وأشار أن السلطات وفرق الهلال الأحمر اليمني، أجلوا نحو ألف شخص يمثلون 100 أسرة إلى مدراس مدينة الغيظة عاصمة المحافظة.

وبحسب المصدر ذاته، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول، في تهدم كلي وجزئي لـ 13 منزلا بالغيظة.

وأوضح كريم أن الرياح الشديدة تسببت في سقوط أعمدة الكهرباء وخروج 90 بالمائة من منظومة الكهرباء لعاصمة محافظة المهرة عن الخدمة.

ولفت أن هذه الإحصائيات تعد أولية لمديرية الغيظة دون المديريات الأخرى (تضم محافظة المهرة 9 مديريات)، نتيجة تواصل الإعصار والأمطار وتدفق السيول.

وقال إن "الغيظة" أصبحت مدينة منكوبة.

وذكر أن بعض المناطق في المديريات الأخرى عزلتها السيول، وسط دمار واسع في شبكات الطرقات الجسور.

وأكد أن "السلطات وفرق الهلال الأحمر تحاول الوصول لتلك المناطق لتقديم الخدمات وإجلاء الأسر المتضررة".

وناشد الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، بسرعة إيصال المساعدات والمعونات للنازحين.

وأضاف "أن هناك شح كبير في الغذاء والدواء للنازحين في المدراس".

وبدأ إعصار "لبان" يتجه صوب محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث بدأت السحب الكثيفة تغطي السماء وبدء هطول الأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

وفي وقت سابق اليوم وجه محافظ المهرة راجح باكريت، بتعليق الدوام الرسمي في جميع الوزرات والمؤسسات بسبب تواصل الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.

وكانت الأرصاد اليمنية، حذرت المواطنين في محافظة جزيرة سقطرى، والمحافظات الشرقية والجنوبية من الإعصار "لبان".

ويعد إعصار "لبان" خامس إعصار يضرب اليمن، منذ نهاية العام 2015، وكان آخرها إعصاري ساجار ومكونو في مايو / أيار الماضي.

وأسفرت تلك الأعاصير عن مقتل وإصابة عشرات اليمنيين، فضلا عن دمار وخراب واسع في البنية التحتية ومجال الصيد.

ويعاني اليمن من تردي مستوى الخدمات في كافة القطاعات، جراء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، وهو ما قد يزيد من تداعيات الإعصار.