القاهرة ترد على "رايتس ووتش" وتنفي احتجاز "مصري أمريكي"

نفت السلطات المصرية، الأحد، ما ورد في تقرير حقوقي دولي اتهمها بتعذيب مواطن مصري أمريكي تحتجزه منذ أشهر.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس الماضي، إن "المواطن المصري الأمريكي خالد حسن تعرض للتعذيب والاحتجاز سرًا لأربعة أشهر".

ودعت المنظمة الدولية النيابة المصرية إلى أن "تفتح على الفور تحقيقًا في إدعاءات تعذيب حسن، وإطلاق سراحه ما لم يكن هناك دليل موثوق بأنه ارتكب جريمة حقيقية".

فيما قالت الهيئة العامة للاستعلامات (تتبع الرئاسة المصرية)، في بيان، اليوم، إنها نفت للمنظمة "مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب".

واعتبرت أن التقرير به "مغالطات"، و"مُسيس وغير مهني، ويحرف الحقائق".

وأضافت أن حسن محتجز منذ آيار/ مايو الماضي لاتهامه في قضية متعلقة بـ"الإرهاب"، دون تفاصيل.

وتابعت أن المتهم ومحاميه لم يتقدما بشكاوى عن تعرضه لتعذيب، وأن مسؤولين أمريكيين زاروا المتهم 3 مرات.

وقالت الهيئة المصرية إنها دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري بأدلة وقرائن بشأن إدعاءات تعرض المتهم لتعذيب.