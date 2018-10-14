بحر: قرارات عباس بحل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية

أكد رئيس المجلس التشريعي بالانابة د. أحمد بحر، على أن قرارات عباس بشأن حل المجلس التشريعي ليس لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة.

ولفت بحر في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني، معتبراً حل التشريعي محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن ومخطط ترامب التصفوي.

وطالب الفصائل الفلسطينية بوقف اجراءات عباس الغير دستورية بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني.

ودعا بحر البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والاسلامية والدولية لتصدير موقف حول قرارات عباس التي يتطاول بها على المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب الشعب الفلسطيني.