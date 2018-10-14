السعودية تشكر واشنطن لتريثها في التحقيق بشأن قضية خاشقجي

نشرت سفارة السعودية بواشنطن، مساء الأحد، توضيحا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن البيان الذي أصدرته وزارة خارجية المملكة اليوم.

وقالت السفارة في التغريدة إن المملكة تقدر للجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية، التريث والامتناع عن القفز إلى استنتاجات حول التحقيق بشأن اختفاء خاشقجي.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية السعودية رفضها لأي اتهامات أو تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية بحقها، مشددة على أنه في حال اتخذت أي إجراءات ضدها فإنها سترد عليها بإجراءات أكبر.

ونشرت وزارة الخارجية بيانها بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض.

وتواجه السعودية موجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث شوهد آخر مرة يوم الـ2 أكتوبر الجاري وهو يدخل القنصلية للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.